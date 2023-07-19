Одна из стран ЕС и НАТО отправляет ВСУ несколько Leopard 2 – что еще входит в пакет помощи

Министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила во вторник, 19 июля, об отправке в Украину последних четырех боевых танков "Leopard 2", а также о новой партии легкого вооружения и боеприпасов крупного калибра.

В то же время Испания передаст Украине десять бронетранспортеров (предположительно, М113) и дополнительную бронированную технику на следующей неделе (то есть, 24-30 июля).

Также стало известно, что 18 июля в Украину отправили усиленный полевой госпиталь, который должен прибыть транзитом из Польши 23 числа текущего месяца. Госпиталь оборудован отделением неотложной хирургии, послеоперационной палатой, аптекой, стерилизационным оснащением, лабораторией и двумя модулями госпитализации.