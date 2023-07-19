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Одна из стран ЕС и НАТО отправляет ВСУ несколько Leopard 2 – что еще входит в пакет помощи

Общие новости
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Последние 4 танка, которые еще не были доставлены

Одна из стран ЕС и НАТО отправляет ВСУ несколько Leopard 2 – что еще входит в пакет помощи

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила во вторник, 19 июля, об отправке в Украину последних четырех боевых танков "Leopard 2", а также о новой партии легкого вооружения и боеприпасов крупного калибра.

В то же время Испания передаст Украине десять бронетранспортеров (предположительно, М113) и дополнительную бронированную технику на следующей неделе (то есть, 24-30 июля).

Также стало известно, что 18 июля в Украину отправили усиленный полевой госпиталь, который должен прибыть транзитом из Польши 23 числа текущего месяца. Госпиталь оборудован отделением неотложной хирургии, послеоперационной палатой, аптекой, стерилизационным оснащением, лабораторией и двумя модулями госпитализации.

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В статье: Маргарита Роблес Leopard 2 война с россией
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Источник:
europapress.es

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