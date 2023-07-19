Одна из стран ЕС и НАТО отправляет ВСУ несколько Leopard 2 – что еще входит в пакет помощи
Последние 4 танка, которые еще не были доставлены
Getty Images / Global Images Ukraine
Министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила во вторник, 19 июля, об отправке в Украину последних четырех боевых танков "Leopard 2", а также о новой партии легкого вооружения и боеприпасов крупного калибра.
В то же время Испания передаст Украине десять бронетранспортеров (предположительно, М113) и дополнительную бронированную технику на следующей неделе (то есть, 24-30 июля).
Также стало известно, что 18 июля в Украину отправили усиленный полевой госпиталь, который должен прибыть транзитом из Польши 23 числа текущего месяца. Госпиталь оборудован отделением неотложной хирургии, послеоперационной палатой, аптекой, стерилизационным оснащением, лабораторией и двумя модулями госпитализации.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Звезда Арсенала и женской сборной Англии, которая готова зажечь на чемпионате мира. ФОТО
- Вернулся туда, где начинал. Барселона официально подписала опорного хавбека Жироны
- Ночью Россия обстреляла Одесскую и Киевскую области – в ход оккупанты пустили ракеты и дроны
- Залужный – о возвращении Крыма: Мне плевать – меня никто не остановит
- Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО
- Красотка дня. Горячая жена дорогостоящего новичка Днепра-1 Максима Третьякова. ФОТО
Новости по теме
- 10:42 Украинские Совет ЕС и Европарламент объявили о важной договоренности в контексте производства БК и ракет для Украины
- 10:43 Украинские Испания передаст ВСУ Leopard 2, БТР и госпиталь. Также еще несколько стран анонсировали помощь
- 09:28 Украинские Испания объявила о поставке еще нескольких танков Leopard для ВСУ, также будут переданы бронемашины