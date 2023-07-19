МОК лишил Британию права на проведение отборочных турниров на ОИ-2024. Причина – "дискриминация" атлетов из РФ и РБ
Ряд условий расценили как дискриминацию
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Политика правительства Великобритании по отношению к российским и белорусским спортсменам привела к тому, что МОК больше не позволит Лондону быть местом проведения квалификационных турниров на Олимпиаду-2024 в "новых" видах спорта, как пишут британские СМИ.
Организация считает условия британского правительства дискриминацией. На Олимпиаде-2024 впервые будут представлены брейкинг и велоспорт BMX. Скейтбординг и скалолазание дебютировали в статусе олимпийских дисциплин в Токио-2020, все они являются "новыми" для Олимпиады. Квалификация на эти соревнования была запланирована на июнь 2024 года, они должны были пройти в Лондоне.
В марте МОК рекомендовал спортивным федерациям разрешить соревноваться российским и белорусским спортсменам под нейтральным флагом. Правительство Великобритании допустило к соревнованиям атлетов из России и Беларуси, теннисисты страны-агрессора и страны-приспешницы, в частности, сыграли на Уимблдоне. Однако британцы выдвинули им ряд требований для участия в любых турнирах:
- атлеты из России и Беларуси должны подписать личную декларацию о нейтралитете и согласиться не поддерживать войну в Украине;
- не поддерживать руководство России, ведущее войну в Украине;
- не получать государственное финансирование.
Также МОК проинформировал Британскую олимпийскую ассоциацию (BOA), что в дальнейшем не будет рассматривать Лондон как потенциальное место проведения для квалификационных турниров на Олимпиаду-2024.
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