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МОК лишил Британию права на проведение отборочных турниров на ОИ-2024. Причина – "дискриминация" атлетов из РФ и РБ

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Ряд условий расценили как дискриминацию

МОК лишил Британию права на проведение отборочных турниров на ОИ-2024. Причина – "дискриминация" атлетов из РФ и РБ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Политика правительства Великобритании по отношению к российским и белорусским спортсменам привела к тому, что МОК больше не позволит Лондону быть местом проведения квалификационных турниров на Олимпиаду-2024 в "новых" видах спорта, как пишут британские СМИ.

Организация считает условия британского правительства дискриминацией. На Олимпиаде-2024 впервые будут представлены брейкинг и велоспорт BMX. Скейтбординг и скалолазание дебютировали в статусе олимпийских дисциплин в Токио-2020, все они являются "новыми" для Олимпиады. Квалификация на эти соревнования была запланирована на июнь 2024 года, они должны были пройти в Лондоне.

В марте МОК рекомендовал спортивным федерациям разрешить соревноваться российским и белорусским спортсменам под нейтральным флагом. Правительство Великобритании допустило к соревнованиям атлетов из России и Беларуси, теннисисты страны-агрессора и страны-приспешницы, в частности, сыграли на Уимблдоне. Однако британцы выдвинули им ряд требований для участия в любых турнирах:

  • атлеты из России и Беларуси должны подписать личную декларацию о нейтралитете и согласиться не поддерживать войну в Украине;
  • не поддерживать руководство России, ведущее войну в Украине;
  • не получать государственное финансирование.

Также МОК проинформировал Британскую олимпийскую ассоциацию (BOA), что в дальнейшем не будет рассматривать Лондон как потенциальное место проведения для квалификационных турниров на Олимпиаду-2024.

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В статье: МОК война с россией
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Источник:
The Times

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