Путин не поедет на БРИКС в ЮАР – на этом саммите президента России могли арестовать

Российский президент путин не поедет в августе в Южно-Африканскую Республику на саммит БРИКС. Страна-агрессор будет представлена министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Об достижении "совместного соглашения" сообщила канцелярия президента ЮАР Сирила Рамафосы в среду, 19 июля.

Решение приняли "по взаимному согласию" сторон. Также в саммите примут участие лидеры Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.

При этом пресс-секретарь путина Песков заявил о том, что Россия якобы дала понять ЮАР, что арест диктатора на саммите БРИКС стал бы объявлением войны: "Это не звучало, здесь нечего объяснять. Всем в мире ясно, что такое попытка посягательства на главу российского государства".