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Под Луганском ВСУ FPV-дроном ликвидировали комбрига РФ – любимца кремлевской пропаганды

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Денис Иванов теперь 200-тый

Под Луганском ВСУ FPV-дроном ликвидировали комбрига РФ – любимца кремлевской пропаганды

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В Украине ликвидировали командира оккупационной бригады Дениса Иванова с позывным Ташкент, об этом первыми написали пропагандистские СМИ. В своих Telegram-каналах они сообщают о том, что комбрига уничтожили ударом дрона-камикадзе, когда тот ехал в машине по территории оккупированной Луганской области. Скриншот с заявлениями россиян опубликовал на своих страницах в социальных сетях полковник ВСУ Анатолий (Штирлиц) Штефан.

По другим данным, Иванов был уничтожен в результате ракетного удара по российской базе в поселке Юбилейный под Луганском.

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42-летнего военного преступника очень уважала кремлевская пропаганда – Ольга Скабеева лично передавала ему поздравления в прямом эфире российского зомби-ящика. В России заявили, что он никогда не давал интервью. Ранее Иванову вручали звезды героя лнр и героя рф. Россиянин участвовал в оккупации и уничтожении Северодонецка, Рубежного и Лисичанска.

По информации журналиста Юрия Бутусова, полковника Иванова уничтожил дрон FPV, который для украинской армии купили волонтеры.

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В статье: война с россией
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