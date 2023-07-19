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Одесский экс-военком Борисов незаконно обогатился на 188 млн грн, называл это ссудами, - НАПК

Общие новости
(3 голосов)

Борисов утверждает, что все полученные деньги были ссудами

Одесский экс-военком Борисов незаконно обогатился на 188 млн грн, называл это ссудами, - НАПК

Фото: ТСН

Новина українською

"Буквально сегодня" будет направлено заключение о незаконном обогащении бывшего главы Одесского областного военкомата Евгения Борисова.

Об этом на брифинге сообщил глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков.

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"Это рекордное заключение об установления фактов, 188 млн грн. Только один объект в Испании стоит 3 700 000 евро - это 15 декабря 2022 года, когда Украина была под ежедневными обстрелами россиян", - сказал Новиков.

Глава НАПК заявил, что Борисов утверждает, что все полученные деньги были ссудами.

"Одна из них - якобы от владельца ночного клуба "Ибица". Доказательств нет. При подписании документов подписанты даже не находились в Одессе. Также там разоблачили незаконные каналы выезда за границу. Случай вопиющий", - резюмировал он.

Ранее стало известно, что военкома Евгения Борисова уволили с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки

Как ранее сообщалось, в сети появилась информация, что одесский военком Евгений Борисов приобрел для своей матери-пенсионерки виллу в Марбелье, Испания, за 3 млн 950 тыс. евро.

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В статье: война с россией
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Источник:
Цензор.НЕТ

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Комментарии (4)
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Rer Ger
19.07.2023 в 18:56
Для воєнкомів, совковоголових охвіцерів, екзпердів і різного роду квасних патрійотів хатинки в Іспанії і Монако. А для місцевих челядників військоматна панщина і можливість побути трішки незламними..
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magnum power (БОМЖ)
19.07.2023 в 17:22
знаю я одного моряка, який йому та спільникам запозичив 5К доларів, щоб його випустили на роботу за кордон)).
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alex.belogubko (одесса)
19.07.2023 в 17:02
конфискация всего и на фронт
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Antologtut
19.07.2023 в 17:52
Ви що, який фронт, там мають бути в першу чергу цивільні, а ті, хто за тією ж конституцією, на яку це шобло так любе зпиратись, мають в першу чергу відповідати за безпеку держави, кордони і т.д. - військові, правоохоронні органи і т.д. - повинні сидіти подалі від передової, займатися неправомірною вигодою, почувати себе королями ситуації...) Так, звісно всіх під одну мірку не потрібно міряти - є ті військові і представники правоохоронних органів,які з честю і гідністю виконують свій обов"язок - ще раз - свій обов"язок! Але питань багато не лише до таких особ, а й до представників державної влади - чому нема стану війни, чому до сих пір державні службовці отримують величезні зарплати, коли цивільні в більшості своєму виживають - можливо не лише цивільним треба йти на передову з відсотками 90 на смерть, але й більшості держслужбовцям... Можливо на часі перемога і закінчення війни, а потім вже голосування за нові доріжки на стадіонах і їх непомірні зарплати... Коли не всі рівні перед законом, коли першим за що голосують хробаки в парламенті після початку повномасштабного вторгнення - це те, що їх не можна забирати на фронт і не можна чіпати представників правоохоронних органів, я мовчу про всіх больних раптово приближених і багатих - більшість цивільних бачучи це все, хоч і хотіли напочатку йти до війська, зараз не готові на це, через все це що коїться в державі - а в них на спільному марафоні все зашибісь, ржуть з болота, а самі таке саме болото представляють...Можливо тоді казати народу правду: встановити фінансовий внесок, який буде звільняти від смерті на передовій всіх бажаючих, а не лише приближених... так, це не справедливо - але хоча б чесно... ці кошти будуть іти на допомогу військовим на передовій, а не військовим на місцях, які передають ці кошти по вертикалі на самий верх. Цивільні кожен день збирають мільйони грн на необхідні речі - до речі по волонтерам, не всім, а деяким, ви хоча б дякували людям, що ви за їх рахунок робите собі ім"я, то хоча б не стройте з себе суперових громадян - час від часу спілкуюсь з представниками цього сучасного бізнесу, навчіться самі заробляти на це все, тоді задирайте носа, а не за людські кошти - ставати супер недоторканими... Вибачте за емоції, але це вже так за-ї-б-ало, якщо на початку якось об"єднались, то потім так розділились на тих хто зобов"язаний і на тих кому все дозволено, що вже не проти ядерної, щоб забрати всіх цих рівних і рівніших під корінь з собою. І тих командирів бойових - які на передовій ні дня в бою не провели, зато за будь яке правдиве слово в свою тупу адресу, відправляють людей на явну смерть, радіючи при цьому що зд-о-х-ли ті, хто, вибачте, нелизав їм зад...
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