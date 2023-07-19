Одесский экс-военком Борисов незаконно обогатился на 188 млн грн, называл это ссудами, - НАПК

"Буквально сегодня" будет направлено заключение о незаконном обогащении бывшего главы Одесского областного военкомата Евгения Борисова.

Об этом на брифинге сообщил глава Национального агентства по предотвращению коррупции Александр Новиков.

"Это рекордное заключение об установления фактов, 188 млн грн. Только один объект в Испании стоит 3 700 000 евро - это 15 декабря 2022 года, когда Украина была под ежедневными обстрелами россиян", - сказал Новиков.

Глава НАПК заявил, что Борисов утверждает, что все полученные деньги были ссудами.

"Одна из них - якобы от владельца ночного клуба "Ибица". Доказательств нет. При подписании документов подписанты даже не находились в Одессе. Также там разоблачили незаконные каналы выезда за границу. Случай вопиющий", - резюмировал он.

Ранее стало известно, что военкома Евгения Борисова уволили с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки

Как ранее сообщалось, в сети появилась информация, что одесский военком Евгений Борисов приобрел для своей матери-пенсионерки виллу в Марбелье, Испания, за 3 млн 950 тыс. евро.