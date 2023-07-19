Последствия атаки РФ на порты Одессы и Черноморска. ФОТО

Россия продолжает терроризировать мир даже после выхода из зерновой инициативы. Атакованы зерновые терминалы и портовая инфраструктура в портах "Одесса" и "Черноморск".

Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

"Ночью, 19 июля, россия совершила целенаправленную воздушную атаку на зерновые терминалы в портах. Повреждения получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что накануне ночью была атакована портовая инфраструктура, задействованная в работе зернового коридора. В результате повреждены резервуары и причалы Одесского порта.