Последствия атаки РФ на порты Одессы и Черноморска. ФОТО
Атакованы зерновые терминалы и портовая инфраструктура
t.me/miUkraune
Россия продолжает терроризировать мир даже после выхода из зерновой инициативы. Атакованы зерновые терминалы и портовая инфраструктура в портах "Одесса" и "Черноморск".
Об этом сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
"Ночью, 19 июля, россия совершила целенаправленную воздушную атаку на зерновые терминалы в портах. Повреждения получила зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что накануне ночью была атакована портовая инфраструктура, задействованная в работе зернового коридора. В результате повреждены резервуары и причалы Одесского порта.
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