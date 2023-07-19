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В РФ заявили, что будут рассматривать суда, направляющиеся в украинские порты, как "потенциальных перевозчиков грузов военного назначения"

Общие новости
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РФ вышла из зерновой сделки и продолжает этим шантажировать мировое сообщество

В РФ заявили, что будут рассматривать суда, направляющиеся в украинские порты, как "потенциальных перевозчиков грузов военного назначения"

Олександр Кубраков Facebook

Новина українською

В Минобороны России заявили, что все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики грузов военного назначения".

Об этом Минобороны РФ сообщило в Telegram.

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"В связи с прекращением функционирования Черноморской зерновой инициативы и сворачиванием морского гуманитарного коридора, с 00:00 по московскому времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения".

Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.

Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлен временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям выданы в установленном порядке", - заявили в Минобороны РФ.

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В статье: война с россией
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Комментарии (3)
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fanatSD (донецк)
19.07.2023 в 22:45
а если они будут в сопровождении военных НАТО к примеру турции?не обделаетесь твари лапотные?
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+3
0
Antologtut
19.07.2023 в 23:28
Боюсь що нато буде лише занепокоєне коли навіть потоплять пару кораблів... Ось якби ті болотники поцілили в центр Парижу чи Лондона, або зовсім якщо пофантазувати - по Вашингтону - ось тоді і нато б зашевелилось... хоча не факт))) Як вони кажуть: наші солдати б із місця не зрушили, якби не було повітряної підтримки - саме тому нам ф-16 дадуть аж в 24 році...))) Хоча звісно допомагають, дякуємо і за це... не так, як хотілося б і не в такій кількості але без цього вже мабуть би майже всі мери міст і більшість держслужбовців та й немало цивільних, стояли би із хлібом-сіллю, зустрічаючи болотний світ...) наше керівництво вісім років готувалося до повномасштабного вторгнення - приготувалися нічого не скажеш...
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Spokoyno (Київ)
20.07.2023 в 00:05
Це так... Утім трошечки навпаки. Хіба не наша Громада на п'ятому році війни проголосувала за "Надо прекратить стрелять!" При всіх питаннях до ПОП утім чим була і якою стала наша армія під час його каденції? Так не найкращою, але і не тими розвалинами, що були на початку 2014. Ну і американці, західноєвропейці та інше прогресивне людство... Хіба на них напали? Ви у всі розбори лізите, дебоширів вгамовувати? Так наші герої своїм життям захищають не тільки своїх близьких, але і цивілізований світ. Тому вони нам і допомагають! Проте перш за все потрібно мінятися НАМ! І гроші вкладати не у тротуарну плитку чи пропаганду Зе, а в ЗСУ!
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