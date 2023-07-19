В РФ заявили, что будут рассматривать суда, направляющиеся в украинские порты, как "потенциальных перевозчиков грузов военного назначения"

В Минобороны России заявили, что все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики грузов военного назначения".

Об этом Минобороны РФ сообщило в Telegram.

"В связи с прекращением функционирования Черноморской зерновой инициативы и сворачиванием морского гуманитарного коридора, с 00:00 по московскому времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения".

Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.

Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлен временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям выданы в установленном порядке", - заявили в Минобороны РФ.