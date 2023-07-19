В РФ заявили, что будут рассматривать суда, направляющиеся в украинские порты, как "потенциальных перевозчиков грузов военного назначения"
РФ вышла из зерновой сделки и продолжает этим шантажировать мировое сообщество
Олександр Кубраков Facebook
В Минобороны России заявили, что все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики грузов военного назначения".
Об этом Минобороны РФ сообщило в Telegram.
"В связи с прекращением функционирования Черноморской зерновой инициативы и сворачиванием морского гуманитарного коридора, с 00:00 по московскому времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения".
Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.
Кроме того, ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлен временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям выданы в установленном порядке", - заявили в Минобороны РФ.
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