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Зеленский: Зерно, уничтоженное российскими ракетами в Одесской области, предназначалось для отправки в Китай

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Традиционное вечернее обращение президента Украины

Зеленский: Зерно, уничтоженное российскими ракетами в Одесской области, предназначалось для отправки в Китай

фото из свободных источников

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Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 511-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента.

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"В течение всего дня максимум внимания – ликвидации последствий удара российских террористов по Одессе, по громадам в области, по Черноморску… по нашим портам… Это была едва ли не самая большая за все время полномасштабной войны попытка России причинить боль Одессе. Спасибо ПВО, всем нашим защитникам неба, последствия этого удара – все же меньше, чем могли бы быть… С каждым таким ударом мы обращаемся к партнерам снова и снова – воздушный щит Украины нуждается в усилении.

Этот удар террористов доказывает, что их мишень – не только Украина, не только жизнь наших людей… В портах, атакованных сегодня, хранилось около миллиона тонн продовольствия… Именно тот объем, который уже давно должен быть доставлен в страны-потребители в Африке, в Азии… В портовом терминале, пострадавшем этой ночью больше всего от российского террора, хранилось 60 тысяч тонн агропродукции, предназначавшейся для отправки в Китай… То есть всех это затрагивает – российский террор. Каждый в мире должен быть заинтересован в привлечении России к ответственности за террор", – сказал Зеленский.

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В статье: Владимир Зеленский война с россией
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