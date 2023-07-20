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Более сотни уничтоженной техники россиян за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Силы обороны достигли значительной отметки также и в ликвидации захватчиков

Более сотни уничтоженной техники россиян за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов

Підрозділ Кракен/Автор невідомий

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери оккупантов за минувшие сутки боев в российско-украинской войне.

Силы обороны ликвидировали 530 человек. Общее количество убитых захватчиков перевалило за 240 тысяч.

Также за минувшие сутки была уничтожена 101 единица техники и 14 крылатых ракет.

В целом с 24 февраля 2022 года потери оккупантов выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 240 010 (+530) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4129 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин 8065 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 4592 (+19) ед,
  • РСЗО – 692 (+3) ед,
  • средств ПВО ‒ 433 (+3) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3918 (+33),
  • крылатых ракет ‒ 1293 (+14),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 7134 (+29) ед,
  • специальной техники – 685 (+2).
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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ

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