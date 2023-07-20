Более сотни уничтоженной техники россиян за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери оккупантов за минувшие сутки боев в российско-украинской войне.

Силы обороны ликвидировали 530 человек. Общее количество убитых захватчиков перевалило за 240 тысяч.

Также за минувшие сутки была уничтожена 101 единица техники и 14 крылатых ракет.

В целом с 24 февраля 2022 года потери оккупантов выглядят следующим образом: