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Россияне в очередной раз обстреляли Одессу и центр Николаева. Есть погибшие

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Россия продолжает доказывать свой статус страны-террориста

Россияне в очередной раз обстреляли Одессу и центр Николаева. Есть погибшие

Фото: Преступности.НЕТ / Автор невідомий

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Российские войска уже третью ночь подряд обстреливают Одесскую и Николаевскую области.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате российской атаки в центре Одессы есть разрушение, поднялся пожар на площади 300 м2. Известно о двух госпитализированных пострадавших. Есть также "прилет" в области.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что россияне ударили по трехэтажному жилому дому в центре Николаева. Всего пострадали 18 человек, из них 9 госпитализированы, в т.ч. 5 детей, 2 человека спасены из-под завалов. Также Ким добавляет, что есть и погибшие.

Всего по югу Украины враг выпустил 39 боеприпазов: 19 крылатых ракет и 19 донов-камикадзе, информируют Воздушные силы ВС Украины.

  • 7 крылатых "Оникс" из берегового ракетного комплекса "Бастион" (Крым);
  • 4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись из восьми самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);
  • 3 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" предположительно с подводной лодки (акватория Черного моря);
  • 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К" (Крым);
  • 19 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" по двум направлениям – южному (Чауда, Крым) и северо-восточному (Курск).

Всего удалось уничтожить 18 воздушных целей:

  • 2 крылатые ракеты морского базирования "Калибр";
  • 3 крылатые ракеты наземного базирования "Искандер-К";
  • 13 ударных дронов "Shahed-136/131".

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В статье: война с россией
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