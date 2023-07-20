Зозуля: Прекратить донатить и ждать, когда местные власти закончат воровать средства и перенаправить их на войну – это отдалять победу

Украинский нападающий и волонтер Роман Зозуля прокомментировал очередной обстрел россиянами Украины.

“И снова ночная атака на Одессу и Николаев. Нация-гной обстреляла ракетами Х-22 и дронами эти города-герои. В Николаеве попали в центр города. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

В п###р-новостях потом будут этим рабам рассказывать, что высокоточным оружием было уничтожено 483828 танков, 8489495 системы ПВО и Хаймарсов.

И к сожалению, рабская нация это все проглотит и поверит. Они так и не узнают, что уничтожили зерно в портах, разрушивших гражданские дома. Они хавают все, что им дают в новостях. Они – рабы. Сцыкуны. Они – мразота. Преступники. И навоз нашей планеты”, - написал Зозуля в своем Telegram-канале.