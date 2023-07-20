Зозуля: Прекратить донатить и ждать, когда местные власти закончат воровать средства и перенаправить их на войну – это отдалять победу
Мы должны быть объединены
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий и волонтер Роман Зозуля прокомментировал очередной обстрел россиянами Украины.
“И снова ночная атака на Одессу и Николаев. Нация-гной обстреляла ракетами Х-22 и дронами эти города-герои. В Николаеве попали в центр города. К сожалению, не обошлось без пострадавших.
В п###р-новостях потом будут этим рабам рассказывать, что высокоточным оружием было уничтожено 483828 танков, 8489495 системы ПВО и Хаймарсов.
И к сожалению, рабская нация это все проглотит и поверит. Они так и не узнают, что уничтожили зерно в портах, разрушивших гражданские дома. Они хавают все, что им дают в новостях. Они – рабы. Сцыкуны. Они – мразота. Преступники. И навоз нашей планеты”, - написал Зозуля в своем Telegram-канале.
В соцсетях получил распространенность флешмоб, призывающий отказываться украинцев от помощи армии из-за коррупционных органов власти. В том числе он производится за счет атаки ботов. Зозуля отметил, что, несмотря на все, нужно и дальше продолжить вкладывать деньги в украинское войско.
“Друзья, я понимаю, что вас всех бесит то, на что тратятся в городах средства, которые вы хотите, чтобы эти деньги были потрачены на наших военных. Это действительно нонсенс. Но прекратить донатить и ждать, когда местные власти закончат воровать средства и перенаправить их на войну – это отдалять победу.
Мы все должны быть объединены. Работать на победу и ни в коем случае не прекращать донаты. Потому что ребятам, защищающим нашу землю – всегда нужна помощь.
Русня – не люди! Не забывайте об этом. Слава ВСУ, ПВО и всем, кто помогает Украине!” - добавил футболист.
Популярное сейчас
- Севилья стала первым победителем Кубка вызова: совместного турнира УЕФА и КОНМЕБОЛ
- Арсенал в товарищеском матче разгромил 5:0 сборную всех звезд МЛС. Зинченко не попал в заявку
- Как Фергюсон с Бекхэмом. Хачериди рассказал, почему Кварцяный запустил в него бутылкой в раздевалке
- Детали будут после Победы. В СБУ официально прокомментировали подрыв Крымского моста
- С дочерью и собакой. Свитолина показала, как отдыхает после феерического Уимблдона. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО