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Зозуля: Прекратить донатить и ждать, когда местные власти закончат воровать средства и перенаправить их на войну – это отдалять победу

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Мы должны быть объединены

Зозуля: Прекратить донатить и ждать, когда местные власти закончат воровать средства и перенаправить их на войну – это отдалять победу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий и волонтер Роман Зозуля прокомментировал очередной обстрел россиянами Украины.

“И снова ночная атака на Одессу и Николаев. Нация-гной обстреляла ракетами Х-22 и дронами эти города-герои. В Николаеве попали в центр города. К сожалению, не обошлось без пострадавших.

В п###р-новостях потом будут этим рабам рассказывать, что высокоточным оружием было уничтожено 483828 танков, 8489495 системы ПВО и Хаймарсов.

И к сожалению, рабская нация это все проглотит и поверит. Они так и не узнают, что уничтожили зерно в портах, разрушивших гражданские дома. Они хавают все, что им дают в новостях. Они – рабы. Сцыкуны. Они – мразота. Преступники. И навоз нашей планеты”, - написал Зозуля в своем Telegram-канале.

В соцсетях получил распространенность флешмоб, призывающий отказываться украинцев от помощи армии из-за коррупционных органов власти. В том числе он производится за счет атаки ботов. Зозуля отметил, что, несмотря на все, нужно и дальше продолжить вкладывать деньги в украинское войско.

“Друзья, я понимаю, что вас всех бесит то, на что тратятся в городах средства, которые вы хотите, чтобы эти деньги были потрачены на наших военных. Это действительно нонсенс. Но прекратить донатить и ждать, когда местные власти закончат воровать средства и перенаправить их на войну – это отдалять победу.

Мы все должны быть объединены. Работать на победу и ни в коем случае не прекращать донаты. Потому что ребятам, защищающим нашу землю – всегда нужна помощь.

Русня – не люди! Не забывайте об этом. Слава ВСУ, ПВО и всем, кто помогает Украине!” - добавил футболист.

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В статье: Роман Зозуля Одесса Николаев
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