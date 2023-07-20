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"Нельзя не воспользоваться". Командующий Сухопутными войсками заявил, что Бахмут находится в полуокружении

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"Каждый день мы продвигаемся вперед на расстояние от 0,5 до 1 км"

"Нельзя не воспользоваться". Командующий Сухопутными войсками заявил, что Бахмут находится в полуокружении

Military Media Center

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Корреспондент ВВС встретился с командующим Сухопутных войск Александром Сырским в секретном месте рядом со специальным "командирским" автомобилем и задал насущные вопросы по обстановке на фронте. Сырский отметил:

"На моем направлении вокруг Бахмута, на Лиманском направлении, сосредоточены основные силы российской армии. Эта местность насыщена инженерными заграждениями, многие подразделения вообще весь прошлый год там вели оборонительные бои. Фактически вся та большая территория подготовлена в инженерном плане, есть много опорных пунктов. Поэтому все продвижения действительно идут не так быстро, как бы нам хотелось. Кроме того, российские войска имеют преимущество в количественном составе и особенно в артиллерии. А главное – значительное преимущество в возможности обеспечения боеприпасами. То есть сейчас мы можем ответить одним выстрелом на семь-восемь выстрелов россиян".

"Каждый день мы продвигаемся вперед на расстояние от 0,5 до 1 км. Не так быстро, как бы хотелось наступать? Да, конечно. Мы не имеем преимущества над россиянами, к сожалению, в количестве наших войск. И в количестве нашей артиллерии, единиц нашей артиллерии".

"Бахмут – это центр сосредоточения основных направлений и дорог. Ну, например, через Бахмут идет дорога из Дебальцево, дорога из Северска, дорога из Горловки, дорога из Константиновки и дорога из Славянска. То есть это центр, где сходятся все те пути. Буквально в трех километрах за Бахмутом начинаются следующий город Часов Яр. И здесь нам очень важно остановить врага в Бахмуте, который там находится в низине".

"Я считаю, что это была большая ошибка "Вагнера", когда он полностью залез в Бахмут, понес, можно сказать, огромные потери в личном составе. Фактически они потеряли боеспособность. В настоящее время созданы все условия для того, чтобы нам вернуть этот город, но с меньшими в десятки раз потерями. Потому что вообще расположение российских войск в настоящее время напоминает такой лук, который сконцентрирован в Бахмуте. И они находятся в таком полуокружении. Ну, этим просто нельзя не воспользоваться. Сколько времени займет отвоевание Бахмута? Я не знаю. Я буду стараться это сделать как можно быстрее".

"На ряде направлений, начиная от Купянска до Лимана, мы ведем оборонительные действия. Также мы ведем оборонительные действия и вокруг Бахмута. Впрочем, в настоящее время мы перешли к активным наступательным действиям с целью улучшения тактического положения и охвата Бахмута с флангов. И таким образом создания условий для взятия его в окружение".

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В статье: Бахмут Александр Сырский война с россией
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Источник:
bbc.com

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