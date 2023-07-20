Военный и экс-футболист умер в больнице при странных обстоятельствах. Версия следствия – патология сердца, но семья уверена в его избиении
Открыто два уголовных дела
Дарій Зіяде (Сирієць)
31-летний военнослужащий находился на лечении в медицинском учреждении с 30 июня. 16 июля в 23:50 друг умершего, который проходил лечение с ним в одной палате, обнаружил последнего на улице на территории больницы в "возбужденном и неадекватном состоянии". Он сообщил об этом работникам муниципальной охраны медицинского учреждения, как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
Сотрудники муниципальной охраны вместе с медиками доставили пострадавшего в палату, позже мужчина был переведен в реанимацию. Уже 17 июля врачи констатировали смерть военнослужащего. После получения вызова на предмет смерти мужчины на место прибыла следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции. Правоохранители опросили персонал больницы, охранников, изъяли видео с камер наружного наблюдения, а также с нагрудных бодикамер работников муниципальной охраны. Криминалисты тщательно осмотрели бомбоубежище, в которое вечером заходил военный.
Было начато два уголовных производства: по ч. 1 ст. 115 УКУ – умышленное убийство и ч. 1 ст. 140 УКУ – ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником. Для установления окончательной причины смерти военного проводится судебно-медицинская экспертиза, констатировали в полиции.
Отец погибшего военного убежден, что причиной смерти его сына не могла стать сердечная недостаточность. "Главком" сообщает, что имя умершего военного – Вадим Годованый, позывной Физрук. В комментарии изданию отец погибшего военного Виктор сообщил, что причина смерти, которую официально выдвигает следствие, не соответствует действительности.
Следствие выдвигает версию, что Вадим погиб от сердечной недостаточности, однако семья погибшего с этим категорически не согласна.
"Я хочу, чтобы в будущем лучших сыновей, которые защищают нашу страну, не забивали здесь ногами, и чтобы судмедэксперт не выносил заключение, что причина смерти – это сердечная недостаточность. Мне было очень больно читать комментарий службы полиции. Не писать, что человек избит, что четыре часа не было помощи, а писать, что Вадим находился в "неадекватном состоянии ..." – отметил отец погибшего.
Тело Вадима, по заявлениям отца, было изуродовано, с явными следами повреждений. В связи с этим семья погибшего будет требовать передать дело о смерти Вадима в Государственное бюро расследований для того, чтобы узнать, что произошло с их сыном. Судмедэксперт заявил, что "может он просто упал".
По информации Главкома, до службы Вадим работал учителем в селе Уманского района (до админреформы территории Жашковского района). Годованый с начала полномасштабного вторжения служил добровольцем. Он был разведчиком и высококлассным специалистом по развед-БПЛА.
На сайте Украинской ассоциации футбола Годованый Вадим Викторович указан как игрок, выступавший в течение 2007-2014 гг. на уровне Ассоциации любительского футбола Украины (киевские "ЦСКА", "Восход-2", "Арсенал", "Базис" из Кочубеевки) и Профессиональной футбольной лиги Украины ("Говерла", Ужгород).
Боец 95-й ОДШБр Дарий "Сириец" Зияде обвиняет в смерти военного врачей Киевской городской клинической больницы №4, последние несколько дней он публикует информацию об инциденте:
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