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Из-за массированного удара россиян по Одессе пострадало генконсульство Китая

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В здании выбиты стекла

Из-за массированного удара россиян по Одессе пострадало генконсульство Китая

Одеська ОВА

Новина українською

В результате ночной российской атаки по Одессе в центре города пострадало здание генерального консульства Китайской Народной Республики. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале. Генконсульство КНР расположено по адресу переулок Нахимова 2.

"Агрессор умышленно бьет по портовой инфраструктуре – пострадали административные и жилые дома вокруг, а также консульство Китайской Народной Республики. Это говорит о том, что враг не обращает ни на что внимания".

Одесская патрульная полиция утром заявила о перекрытии движения транспорта по переулку для проведения спасательных работ.

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В статье: война с россией ракетная атака
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Источник:
t.me/odeskaODA

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