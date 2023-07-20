Из-за массированного удара россиян по Одессе пострадало генконсульство Китая

В результате ночной российской атаки по Одессе в центре города пострадало здание генерального консульства Китайской Народной Республики. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале. Генконсульство КНР расположено по адресу переулок Нахимова 2.

"Агрессор умышленно бьет по портовой инфраструктуре – пострадали административные и жилые дома вокруг, а также консульство Китайской Народной Республики. Это говорит о том, что враг не обращает ни на что внимания".

Одесская патрульная полиция утром заявила о перекрытии движения транспорта по переулку для проведения спасательных работ.