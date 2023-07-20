Из-за массированного удара россиян по Одессе пострадало генконсульство Китая
В здании выбиты стекла
Одеська ОВА
В результате ночной российской атаки по Одессе в центре города пострадало здание генерального консульства Китайской Народной Республики. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале. Генконсульство КНР расположено по адресу переулок Нахимова 2.
"Агрессор умышленно бьет по портовой инфраструктуре – пострадали административные и жилые дома вокруг, а также консульство Китайской Народной Республики. Это говорит о том, что враг не обращает ни на что внимания".
Одесская патрульная полиция утром заявила о перекрытии движения транспорта по переулку для проведения спасательных работ.
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