Вооруженные силы Украины впервые применили американские кассетные боеприпасы – WP
Ударили по позициям врага
Getty Images / Global Images Ukraine
Силы обороны начали использовать предоставленные Соединенными Штатами Америки кассетные боеприпасы. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на ознакомленных с этим вопросом украинских официальных лиц.
По информации источника, ВСУ ударили ими по российским позициям, чтобы разрушить окопы, которые замедляют продвижение украинских сил. Кроме передовых позиций на юго-востоке Украины, кассетные боеприпасы, как ожидается, также будут применять вблизи города Бахмут.
Напомним, ранее командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что кассетные боеприпасы будут готовы к использованию "в течение нескольких дней". Журналисты BBC видели предназначенные для этого гаубицы M777 на позициях вокруг Бахмута.
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