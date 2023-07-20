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Вооруженные силы Украины впервые применили американские кассетные боеприпасы – WP

Общие новости
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Ударили по позициям врага

Вооруженные силы Украины впервые применили американские кассетные боеприпасы – WP

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Силы обороны начали использовать предоставленные Соединенными Штатами Америки кассетные боеприпасы. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на ознакомленных с этим вопросом украинских официальных лиц.

По информации источника, ВСУ ударили ими по российским позициям, чтобы разрушить окопы, которые замедляют продвижение украинских сил. Кроме передовых позиций на юго-востоке Украины, кассетные боеприпасы, как ожидается, также будут применять вблизи города Бахмут.

Напомним, ранее командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что кассетные боеприпасы будут готовы к использованию "в течение нескольких дней". Журналисты BBC видели предназначенные для этого гаубицы M777 на позициях вокруг Бахмута.

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В статье: война с россией кассетные боеприпасы
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Источник:
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