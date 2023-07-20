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Судна, следующие в российские порты, могут рассматриваться как военные перевозчики, - Минобороны Украины

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Заявление Министерства обороны Украины

Судна, следующие в российские порты, могут рассматриваться как военные перевозчики, - Минобороны Украины

Колаж – Сергій Руденко

Новина українською

Российская федерация в очередной раз нарушила универсальное для всего мира право на свободное судоходство и сознательно подрывает продовольственную безопасность, обрекая на голод миллионы людей, заявляет Минобороны Украины.

Открыто угрожая гражданским судам, которые перевозят продукты питания из украинских портов, осуществляя ракетные обстрелы и атаки дронами на гражданскую инфраструктуру в мирных городах, намеренно создавая военную угрозу на торговых маршрутах, кремль превратил Черное море в зону опасности, в первую очередь, для российских судов и судов, следующих в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины. Ответственность за все риски полностью ложится на российское руководство:

"Судьба крейсера "москва" доказывает, что Силы обороны Украины имеют необходимые средства для отпора российской агрессии на море".

Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной, как такие, которые перевозят грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

Кроме того, судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальским проливом Украины запрещено как опасное, с 05:00 20 июля 2023 года. Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже обнародована.

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В статье: крейсер москва война с россией министерство обороны Украины
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Источник:
mil.gov.ua

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