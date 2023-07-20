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ВСУ прогрызают российскую оборону на Мелитопольском направлении – Нацгвардия

Общие новости
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Брифинг Military Media Center

ВСУ прогрызают российскую оборону на Мелитопольском направлении – Нацгвардия

Генштаб

Новина українською

Украинские военные на юге ежедневно продвигаются на сотни метров. Об этом сообщил заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович во время брифинга в Military Media Center.

"В сверхтяжелых условиях заминированной местности и огневого воздействия врага... Наши штурмовые группы при поддержке танков и артиллерии продолжают постепенное движение на юг и юго-восток, вытесняя оккупантов с украинской земли. Наши солдаты и офицеры буквально прогрызают оборону врага. Ежедневно мы имеем продвижение на несколько сотен метров".

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Россияне 700 раз обстреляли украинские позиции из танков и артиллерии на Купянском и Лиманском направлениях за прошедшую неделю, как отметил Уршалович. Агрессор своими действиями проверял устойчивость украинской обороны, пытался прорвать рубежи и вклиниться в боевые порядки. Но все его попытки не имели успеха и были отбиты украинскими защитниками.

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В статье: война с россией Николай Уршалович
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Источник:
t.me/militarymediacenter

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