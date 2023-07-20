ВСУ прогрызают российскую оборону на Мелитопольском направлении – Нацгвардия

Украинские военные на юге ежедневно продвигаются на сотни метров. Об этом сообщил заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович во время брифинга в Military Media Center.

"В сверхтяжелых условиях заминированной местности и огневого воздействия врага... Наши штурмовые группы при поддержке танков и артиллерии продолжают постепенное движение на юг и юго-восток, вытесняя оккупантов с украинской земли. Наши солдаты и офицеры буквально прогрызают оборону врага. Ежедневно мы имеем продвижение на несколько сотен метров".

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Россияне 700 раз обстреляли украинские позиции из танков и артиллерии на Купянском и Лиманском направлениях за прошедшую неделю, как отметил Уршалович. Агрессор своими действиями проверял устойчивость украинской обороны, пытался прорвать рубежи и вклиниться в боевые порядки. Но все его попытки не имели успеха и были отбиты украинскими защитниками.