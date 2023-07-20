Федерация волейбола Украины и игроки мужской сборной уладили конфликт
На ближайшем турнире команда сыграет основным составом
Фото: Федерація волейболу України / Автор невідомий
Разногласия между Федерацией волейбола Украины и игроками мужской национальной сборной удалось разрешить. Об этом сообщает пресс-служба ФВУ.
Напомним, что на прошлой неделе капитан сборной Олег Плотницкий на своей странице в фейсбуке заявил, что у команды есть разногласия с Федерацией, поэтому они отказываются играть в двух ближайших турнирах. Игрок тогда не сообщил, с чем это связано, но спортивное сообщество утверждало, что
Впрочем, ФВУ сейчас утверждает, что основной причиной возникновения конфликтной ситуации были именно организационные, а не финансовые аспекты.
"От Федерации волейболисты никогда не получали зарплаты или премиальных за участие в международных соревнованиях и учебно-тренировочных сборах. Единственным финансовым вознаграждением для них были призовые от Европейской конфедерации волейбола за участие в турнире Золотой Евролиги, где Украина заняла второе место: эти призовые, за исключением средств, выделяемыех для уплаты взносов в соревнованиях, распределялись между спортсменами, тренерами и персоналом команды", - говорится в заявлении.
Федерация отмечает, что приняла решение разработать план действий, направленный на решение технических вопросов, которые обеспечат системную подготовку национальной сборной к международным соревнованиям.
"Первым этапом этих мер станет разработка и внедрение новой системы менеджмента. Выполнение этой задачи возьмет на себя генеральный спонсор национальной команды – сеть торговых центров "Эпицентр".
Таким образом, вопрос с участием основного состава волейбольной сборной в двух ближайших турнирах закрыт: 27-30 июля в матче претендентов на выход в Лигу наций и в августе на чемпионате Европы примут участие сильнейшие игроки.
Также ФВУ добавляет, что Виталий Щитков отчислен из рядов сборной. Его уже заменил Сергей Евстратов.
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