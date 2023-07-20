СБУ задержала в Одессе блогера, который был "правой рукой" Стремоусова. ВИДЕО

Киберспециалисты и следователи Службы безопасности задержали в Одессе вражеского пропагандиста, длительное время работавшего на коллаборанта Стремоусова и оправдывавшего вооруженную агрессию РФ, призвал к захвату государственной власти в Украине.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как отмечается, фигурантом является пророссийский блоггер из Николаевской области, долгое время работавший на коллаборанта Стремоусова и фактически являвшийся его "правой рукой".

До полномасштабного вторжения России они вместе организовывали проплаченные массовые акции, направленные на расшатывание внутриполитической ситуации в регионе в пользу страны-агрессора.

"На период захвата части Николаевской области и Херсона Стремоусов вошел в состав местной оккупационной администрации РФ, а его приспешник остался на подконтрольной Украине территории.

Для распространения деструктивного контента использовал собственные страницы и каналы в Youtube, Facebook и Instagram, а также в запрещенной соцсети "Вконтакте" с общей аудиторией более 100 тыс. пользователей.

На этих интернет-ресурсах он отрицал существование Украинской государственности и украинского народа.

Также он дискредитировал украинских защитников и призвал граждан уклоняться от призыва в Сили обороны", - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что в дальнейшем его сюжеты и публикации "подхватывали" центральные рупоры Кремля и распространяли их под видом "позиции" рядовых граждан Украины.

Для конспирации злоумышленник постоянно менял номера телефонов и использовал придуманный никнейм "мужчина".

Во время обысков по местам его проживания в Одессе и Южноукраинске Николаевской области обнаружен ноутбук и 5 мобильных телефонов с поличным. Также изъята "должностная инструкция информагентства" Стремоусова, где ранее работал фигурант.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов); ст. 436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.