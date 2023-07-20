Буданов поручил волонтеру Притуле обеспечить ГУР МО разведывательными дронами

Волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула объявил новый мега-сбор на 5 комплексов разведывательных БПЛА EOS C VTOL для спецназовцев ГУР МО Украины.

Об этом сам Притула заявил на своей Facebook-странице.

"Друзья, получившие от Кирилла Алексеевича Буданова задачу - 5 комплексов разведывательных БПЛА EOS C VTOL для штурмовых спецподразделений ГУР. Всего выходит 5 наземных станций управления и 15 птичек", - сообщил Притула.

Для этого нужно собрать 120 млн. гривен ($3,25 млн.). Каждый комплекс состоит из одной наземной станции управления и трех дронов разведывательного уровня. Времени на сбор – одна неделя.

Вечером 19 июля уже было собрано более 37 млн гривен.