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Буданов поручил волонтеру Притуле обеспечить ГУР МО разведывательными дронами

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Вечером 19 июля уже было собрано более 37 млн гривен

Буданов поручил волонтеру Притуле обеспечить ГУР МО разведывательными дронами

фото из соцсетей

Новина українською

Волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула объявил новый мега-сбор на 5 комплексов разведывательных БПЛА EOS C VTOL для спецназовцев ГУР МО Украины.

Об этом сам Притула заявил на своей Facebook-странице.

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"Друзья, получившие от Кирилла Алексеевича Буданова задачу - 5 комплексов разведывательных БПЛА EOS C VTOL для штурмовых спецподразделений ГУР. Всего выходит 5 наземных станций управления и 15 птичек", - сообщил Притула.

Для этого нужно собрать 120 млн. гривен ($3,25 млн.). Каждый комплекс состоит из одной наземной станции управления и трех дронов разведывательного уровня. Времени на сбор – одна неделя.

Вечером 19 июля уже было собрано более 37 млн гривен.

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В статье: Кирилл Буданов Сергей Притула война с россией
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Комментарии (2)
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fanatSD (донецк)
20.07.2023 в 17:12
этот притула .....ещё тот.корчит из себя "волонтёра".хитрожопый как и вся зеленая голота
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старий фан (Рівне)
20.07.2023 в 16:43
Цим керівник ГУР розписався в безпорадності держави і себе, як керівника.
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