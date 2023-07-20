Буданов поручил волонтеру Притуле обеспечить ГУР МО разведывательными дронами
Вечером 19 июля уже было собрано более 37 млн гривен
фото из соцсетей
Волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула объявил новый мега-сбор на 5 комплексов разведывательных БПЛА EOS C VTOL для спецназовцев ГУР МО Украины.
Об этом сам Притула заявил на своей Facebook-странице.
"Друзья, получившие от Кирилла Алексеевича Буданова задачу - 5 комплексов разведывательных БПЛА EOS C VTOL для штурмовых спецподразделений ГУР. Всего выходит 5 наземных станций управления и 15 птичек", - сообщил Притула.
Для этого нужно собрать 120 млн. гривен ($3,25 млн.). Каждый комплекс состоит из одной наземной станции управления и трех дронов разведывательного уровня. Времени на сбор – одна неделя.
Вечером 19 июля уже было собрано более 37 млн гривен.
Популярное сейчас
- Челси разгромил на сборах в США звездный клуб. Мудрик участия в матче не принял
- Россияне в очередной раз обстреляли Одессу и центр Николаева. Есть погибшие
- Арсенал в товарищеском матче разгромил 5:0 сборную всех звезд МЛС. Зинченко не попал в заявку
- Силы обороны ликвидировали еще полтысячи оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян
- Красотка дня. Роскошная жена украинского вратаря Реала Андрея Лунина. ФОТО
- С дочерью и собакой. Свитолина показала, как отдыхает после феерического Уимблдона. ФОТО