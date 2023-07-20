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Армия Беларуси проводит совместные учения с ЧВК Вагнер у границы с Польшей. В ВСУ отреагировали

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Армия Беларуси проводит совместные учения с ЧВК Вагнер у границы с Польшей. В ВСУ отреагировали

Минобороны Беларуси

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Минобороны Беларуси сообщило о совместных военных учениях белорусских военных с боевиками ЧВК "Вагнер". Их проводят на полигоне "Брестский", который располагается у границы с Польшей.

На протяжении недели подразделения белорусских сил специальных операций совместно с представителями ЧВК "отработают учебно-боевые задачи".

"В условиях сложившейся геополитической обстановки реальный боевой опыт, который имеет ЧВК, – это возможность продолжить развивать курс, который белорусская армия взяла на модернизацию, переоснащение и быстрое внедрение опыта современных военных конфликтов в программу подготовки", – заявили в минобороны РБ.

Командующий Объединёнными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев в своём видеообращении с границы с Беларусью отметил:

"Мы знаем, что на территорию Беларуси в последнее время прибывают наёмники. Но уже сейчас мы реагируем и создаем такие условия, чтобы государственная граница Украины была полностью непроходимой для вражеских сил. В частности, на Черниговщине только на одном из направлений вырыто более 40 км противотанкового рва. Образовано более 30 тысяч всевозможных минных ловушек для вражеских сил. Если они будут пытаться ступить своим грязным сапогом на украинскую землю – их будет ждать смерть".

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В статье: ЧВК Вагнер Сергей Наев война с россией
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Источник:
t.me/modmilby

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