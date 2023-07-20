Друг Татарского, командир взвода БПЛА, жертва хакеров. ВСУ ликвидировали российского военкора

В Донецкой области ВСУ ликвидировали российского пропагандиста и оккупанта, командира взвода БПЛА Михаила Лучина – друга уничтоженного ранее пропагандиста Владлена Татарского. Он был ликвидирован под Красногоровкой на Марьинском направлении.

Вражеский военкор также был командиром БпЛА-взвода и админом пропагандистского телеграм-канала "Миша на Донбассе".

Ранее он стал жертвой украинских хакеров, заказавших на его имя в Китае секс-игрушки на 25 тысяч долларов. Деньги собирались на дроны для оккупантов. Лучин уже не мог ничего изменить и заказанный товар выехал в направлении РФ. Это произошло на следующий день после ликвидации Татарского.