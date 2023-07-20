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Друг Татарского, командир взвода БПЛА, жертва хакеров. ВСУ ликвидировали российского военкора

Общие новости
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(1 голосов)

Админ Telegram-канала "Миша на Донбассе"

Друг Татарского, командир взвода БПЛА, жертва хакеров. ВСУ ликвидировали российского военкора

тг-канал миша на донбассе

Новина українською

В Донецкой области ВСУ ликвидировали российского пропагандиста и оккупанта, командира взвода БПЛА Михаила Лучина – друга уничтоженного ранее пропагандиста Владлена Татарского. Он был ликвидирован под Красногоровкой на Марьинском направлении.

Вражеский военкор также был командиром БпЛА-взвода и админом пропагандистского телеграм-канала "Миша на Донбассе".

Ранее он стал жертвой украинских хакеров, заказавших на его имя в Китае секс-игрушки на 25 тысяч долларов. Деньги собирались на дроны для оккупантов. Лучин уже не мог ничего изменить и заказанный товар выехал в направлении РФ. Это произошло на следующий день после ликвидации Татарского.

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В статье: война с россией
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Комментарии (2)
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fanatSD (донецк)
20.07.2023 в 17:58
земля стекловатой
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.07.2023 в 17:52
Собаці - собача...
Ответить
0
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