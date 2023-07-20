Друг Татарского, командир взвода БПЛА, жертва хакеров. ВСУ ликвидировали российского военкора
Админ Telegram-канала "Миша на Донбассе"
тг-канал миша на донбассе
В Донецкой области ВСУ ликвидировали российского пропагандиста и оккупанта, командира взвода БПЛА Михаила Лучина – друга уничтоженного ранее пропагандиста Владлена Татарского. Он был ликвидирован под Красногоровкой на Марьинском направлении.
Вражеский военкор также был командиром БпЛА-взвода и админом пропагандистского телеграм-канала "Миша на Донбассе".
Ранее он стал жертвой украинских хакеров, заказавших на его имя в Китае секс-игрушки на 25 тысяч долларов. Деньги собирались на дроны для оккупантов. Лучин уже не мог ничего изменить и заказанный товар выехал в направлении РФ. Это произошло на следующий день после ликвидации Татарского.
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