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Пакет помощи от США включает в себя средства для безопасности портов. Американцы уже готовят новый

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Два пакета подряд от главного партнера

Пакет помощи от США включает в себя средства для безопасности портов. Американцы уже готовят новый

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

США вслед за объявленным 19 июля пакетом военной помощи Украине на $1,3 млрд собираются объявить еще один на $400 млн. Это может произойти в ближайшие дни. Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

В новый пакет должны войти: ракеты для зенитных комплексов NASAMS и Patriot, ракеты для систем HIMARS, ракеты для противотанковых комплексов Javelin и TOW, артиллерийские снаряды. Содержание нового пакета помощи уточняется.

Напомним, 19 июля американцы объявили о передаче Украине еще 4 ЗРК NASAMS. Миллиардный пакет также включает в себя ударные беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade плюс оборудование для борьбы с российскими дронами. Также в нем есть средства, которые могут помочь укрепить безопасность украинских портов. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

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В статье: война с россией
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Источник:
CNN

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