  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Гутцайт заявил о желании уйти с поста министра молодежи и спорта Украины
В тренде

Гутцайт заявил о желании уйти с поста министра молодежи и спорта Украины

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Функционер хочет сосредоточится на работе в Национальном Олимпийском комитете

Гутцайт заявил о желании уйти с поста министра молодежи и спорта Украины

mms.gov.ua

Новина українською

Министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Вадим Гутцайт заявил, что он хочет покинуть министерскую должность, чтобы сосредоточится на работе в олимпийском комитете.

Читайте такжеМинспорта рассмотрит вопрос участия сборной Украины по пляжному футболу на ЧМ, где также сыграет и Беларусь

"Да, я хочу сосредоточиться на работе в НОК. Хочу уйти с должности Министра молодежи и спорта Украины.

Когда это произойдет? Давайте немного подождем. Я действительно этого очень хочу", – сказал Гутцайт.

Отметим, что Гутцайт возглавляет министерство с марта 2020 года. 17 ноября 2022 года он одержал уверенную победу на выборах главы Национального Олимпийского комитета.

По теме
yellow-arrow
ВСУ на Донбассе ликвидировали российского оккупанта - футболиста по кличке Кабан
yellow-arrow
Пакет помощи от США включает в себя средства для безопасности портов. Американцы уже готовят новый
yellow-arrow
Друг Татарского, командир взвода БПЛА, жертва хакеров. ВСУ ликвидировали российского военкора
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вадим Гутцайт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
vesti.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде