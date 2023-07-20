Гутцайт заявил о желании уйти с поста министра молодежи и спорта Украины
Функционер хочет сосредоточится на работе в Национальном Олимпийском комитете
mms.gov.ua
Министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Вадим Гутцайт заявил, что он хочет покинуть министерскую должность, чтобы сосредоточится на работе в олимпийском комитете.
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"Да, я хочу сосредоточиться на работе в НОК. Хочу уйти с должности Министра молодежи и спорта Украины.
Когда это произойдет? Давайте немного подождем. Я действительно этого очень хочу", – сказал Гутцайт.
Отметим, что Гутцайт возглавляет министерство с марта 2020 года. 17 ноября 2022 года он одержал уверенную победу на выборах главы Национального Олимпийского комитета.
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Источник:vesti.ua
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