Гутцайт заявил о желании уйти с поста министра молодежи и спорта Украины

Министр молодежи и спорта Украины, президент НОК Вадим Гутцайт заявил, что он хочет покинуть министерскую должность, чтобы сосредоточится на работе в олимпийском комитете.

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"Да, я хочу сосредоточиться на работе в НОК. Хочу уйти с должности Министра молодежи и спорта Украины. Когда это произойдет? Давайте немного подождем. Я действительно этого очень хочу", – сказал Гутцайт.

Отметим, что Гутцайт возглавляет министерство с марта 2020 года. 17 ноября 2022 года он одержал уверенную победу на выборах главы Национального Олимпийского комитета.