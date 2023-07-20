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ВСУ на Донбассе ликвидировали российского оккупанта - футболиста по кличке Кабан

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Играл себе в футбол, а потом записался в оккупанты

ВСУ на Донбассе ликвидировали российского оккупанта - футболиста по кличке Кабан

фото из свободных источников

Новина українською

18 июля на Донбассе был ликвидирован российский оккупант, футболист Станислав Дорошенко.

Ему было 33 года и он играл в мини-футбол на аматорском уровне в Павловском районе Краснодарского края.

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В местных соревнованиях он учувствовал более 10 лет, пока его не мобилизовали осенью 2022 года.

Как отмечают российские паблики, партнеры по команде и болельщики называли его "Кабан".

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В статье: война с россией
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