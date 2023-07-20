ВСУ на Донбассе ликвидировали российского оккупанта - футболиста по кличке Кабан

18 июля на Донбассе был ликвидирован российский оккупант, футболист Станислав Дорошенко.

Ему было 33 года и он играл в мини-футбол на аматорском уровне в Павловском районе Краснодарского края.

Читайте также Последствия атаки РФ на порты Одессы и Черноморска. ФОТО

В местных соревнованиях он учувствовал более 10 лет, пока его не мобилизовали осенью 2022 года.

Как отмечают российские паблики, партнеры по команде и болельщики называли его "Кабан".