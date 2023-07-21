Уоллес: Британия поставила Украине в 15 раз больше артснарядов, чем изначально планировала
Министр обороны Великобритании отчитался о поставках Украине
Фото: Дмитро (Орест) Козацький
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что его страна предоставила Украине в целом 200 тысяч артиллерийских снарядов, что в пятнадцать раз больше, чем планировалось сначала.
Уоллеса цитирует британский телеканал Sky News, сообщает "Европейская правда".
По словам британского министра, Великобритания "предоставила значительное количество военного оборудования, боеприпасов и нелетальной помощи" Украине для помощи в противостоянии полномасштабному вторжению России.
Как заявил Уоллес, сначала планировалось отправить в Украину 16 тысяч "критически важных" артиллерийских снарядов, но теперь их количество увеличилось более чем в 15 раз.
Общая сумма военной помощи Украине со стороны Британии по состоянию на март 2023 года составляет 2,3 миллиарда фунтов стерлингов, что ставит ее на второе место после США по объему военной помощи.
В эту помощь вошли 14 танков Challenger II, 4000 единиц боеприпасов для вооружения танков, не менее пяти миллионов единиц противопехотного оружия, в том числе минометы и гранатометы, 1500 единиц зенитного оружия и 100 пусковых установок к нему.
Также Великобритания предоставила Украине запчасти, инструменты и вспомогательные комплекты на сумму четыре миллиона фунтов стерлингов, 70 тысяч продовольственных пайков и 65 тысяч единиц одежды.
Напомним, что в июле правительство Великобритании объявило о новом пакете помощи объемом почти 65 миллионов долларов на ремонт украинской техники, а также на создание центра реабилитации для военных.
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