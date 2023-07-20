Детская команда Динамо на турнире в Болгарии отказалась играть против Црвены Звезды

Одна из детских команд академии " Динамо " (2009 год рождения) принимает участие в международном турнире в Болгарии.

После жеребьевки стало известно, что динамовцы попали в одну группу со сверстниками из системы сербской "Црвены Звезды".

Учитывая все обстоятельства (участие первой команды "Црвены Звезды" на турнире в России, наличие на форме логотипа спонсора терроризма "газпром" и т.п.) украиснкая команда отказалась выходить на поле против сербских соперников.

Поединки против остальных команд в группе состоятся по расписанию турнира.