Детская команда Динамо на турнире в Болгарии отказалась играть против Црвены Звезды
Киевляне отказались играть с сербами из-за связей последних с Россией
fcdynamo.com
Одна из детских команд академии "
После жеребьевки стало известно, что динамовцы попали в одну группу со сверстниками из системы сербской "Црвены Звезды".
Учитывая все обстоятельства (участие первой команды "Црвены Звезды" на турнире в России, наличие на форме логотипа спонсора терроризма "газпром" и т.п.) украиснкая команда отказалась выходить на поле против сербских соперников.
Поединки против остальных команд в группе состоятся по расписанию турнира.
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Источник:ФК Динамо
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