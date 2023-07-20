  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Детская команда Динамо на турнире в Болгарии отказалась играть против Црвены Звезды
В тренде

Детская команда Динамо на турнире в Болгарии отказалась играть против Црвены Звезды

Общие новости
(2 голосов)

Киевляне отказались играть с сербами из-за связей последних с Россией

Детская команда Динамо на турнире в Болгарии отказалась играть против Црвены Звезды

fcdynamo.com

Новина українською

Одна из детских команд академии "Динамо" (2009 год рождения) принимает участие в международном турнире в Болгарии.

После жеребьевки стало известно, что динамовцы попали в одну группу со сверстниками из системы сербской "Црвены Звезды".

Учитывая все обстоятельства (участие первой команды "Црвены Звезды" на турнире в России, наличие на форме логотипа спонсора терроризма "газпром" и т.п.) украиснкая команда отказалась выходить на поле против сербских соперников.

Поединки против остальных команд в группе состоятся по расписанию турнира.

По теме
yellow-arrow
Предстоит вояж в Грузию. Определился соперник Ворсклы во втором квалифай раунде Лиги конференций.
yellow-arrow
ВСУ на Донбассе ликвидировали российского оккупанта - футболиста по кличке Кабан
yellow-arrow
Гутцайт заявил о желании уйти с поста министра молодежи и спорта Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) война с россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Динамо

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде