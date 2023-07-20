Зеленский предложил Шмыгалю уволить министра культуры Ткаченко

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко.

Об этом он заявил в своем обращении в Telegram.

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Как рассказал президент, со Шмыгалем были обсуждены вопросы справедливости выделения бюджетных средств.

"Я предложил главе правительства два шага. Первый: найти внебюджетные средства на проекты, которые сейчас действительно нужны. В мире есть люди, которые могут помочь. Второй: попросил премьер-министра рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины", - сказал Зеленский.

Стоит заметить, что пока сам Ткаченко не прокомментировал слова президента.