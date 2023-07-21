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Цифры по артиллерии и БПЛА – самые высокие. Генштаб – о потерях россиян за 20 июля

Общие новости
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+680

Цифры по артиллерии и БПЛА – самые высокие. Генштаб – о потерях россиян за 20 июля

Генштаб ЗСУ

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 240690 (+680) человек ликвидировано,
  • танков – 4133 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин – 8080 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 4610 (+18) ед,
  • РСЗО – 692 (+0) ед,
  • средства ПВО – 440 (+7) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 310 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно–тактического уровня – 3933 (+15),
  • крылатые ракеты – 1298 (+5),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7145 (+11) ед,
  • специальная техника – 686 (+1).

Данные уточняются.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения вражеского личного состава. Также нашими защитниками был уничтожен 1 разведывательный БпЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны, 2 станции РЭБ и еще 4 важных объекта противника.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией генштаб
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