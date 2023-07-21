Один из лучших голкиперов в истории Динамо. Сегодня Виктору Чанову могло исполниться 64 года
Покинул нас в 2017-м
Корреспондент
Виктор Викторович Чанов родился 21 июля 1959 года в Сталино (Украинская ССР). Советский и украинский вратарь – мастер спорта СССР международного класса (1980), заслуженный мастер спорта СССР (1986).
Карьеру начинал в донецком "Шахтере", большую ее часть провел в составе киевского "Динамо". Чанов – один из лучших вратарей СССР 1980-х годов. С киевлянами выиграл чемпионат страны, Кубок и Суперкубок СССР, Кубок обладателей кубков УЕФА, также выходил в финал Суперкубка УЕФА.
Являлся тренером (1995, 1996) и главным тренером (1996) клуба ЦСКА-Борисфен (Киев). Входил в штаб "Динамо" (2006-2007). Виктор Викторович скончался 8 февраля 2017-го в Киеве.
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