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Украинскую САУ приняли на вооружение Сил обороны

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"Богдана"

Украинскую САУ приняли на вооружение Сил обороны

Фото – Нікіта Галка (Суспільне)

Новина українською

Самоходную артиллерийскую установку украинского производства 2С22 "Богдана" официально приняли на вооружение ВСУ. Об этом на запрос Суспільного сообщили в Министерстве обороны Украины.

Данные по количеству машин и стоимости производства в условиях военного положения Минобороны не обнародует.

До 24-го февраля "Богдана" существовала в единственном экспериментальном варианте, она не прошла государственные испытания. По результатам полевых стрельб к украинской гаубице были замечания. Несколько источников Суспільного в сфере оборонного производства подтвердили, что "Богдану" приняли на вооружение без повторных государственных испытаний "по упрощенной процедуре". Ранее САУ "Богдана" участвовала в боевых действиях, хотя не состояла на вооружении.

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В статье: война с россией
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Источник:
suspilne.media

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