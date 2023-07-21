Украинскую САУ приняли на вооружение Сил обороны
"Богдана"
Фото – Нікіта Галка (Суспільне)
Самоходную артиллерийскую установку украинского производства 2С22 "Богдана" официально приняли на вооружение ВСУ. Об этом на запрос Суспільного сообщили в Министерстве обороны Украины.
Данные по количеству машин и стоимости производства в условиях военного положения Минобороны не обнародует.
До 24-го февраля "Богдана" существовала в единственном экспериментальном варианте, она не прошла государственные испытания. По результатам полевых стрельб к украинской гаубице были замечания. Несколько источников Суспільного в сфере оборонного производства подтвердили, что "Богдану" приняли на вооружение без повторных государственных испытаний "по упрощенной процедуре". Ранее САУ "Богдана" участвовала в боевых действиях, хотя не состояла на вооружении.
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