Российские силовики задержали Игоря Стрелкова. Его обвиняют в экстремизме
В его квартире проводят обыск
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Российские силовые службы задержали военного преступника Игоря Стрелкова (Гиркина).
Его жена Мирослава Регинская в телеграм-канале своего мужа сообщила, что примерно в 11:30 приехали представители следственного комитета, когда её дома не было. Вскоре силовики вывели супруга под руки и увезли в неизвестном направлении.
Регинская утверждает, что ее мужу выдвинуты обвинения по статье 282 УК РФ (экстремизм). О его местонахождении на данный момент ничего неизвестно. РБК добавляет, что в квартире сейчас производится обыск.
Игорь Стрелков (Гиркин) - участник российской войны против Украины (в Крыму, на Донбассе, а также после начала полномасштабной войны), в Приднестровье, Боснии и Герцеговине и Чечне. Он руководитель группировки "Новороссия" и бывший главарь террористического объединения "Народное ополчение Донбасса". В 2022 году признан виновным в сбитии Боинга MH-17 возле Донецка.
Он неоднократно выступал против президента РФ Владимира Путина, но также не признаёт украинскую независимость. В 2020 году давал интервью Дмитрию Гордону.
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