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Зерновой коридор, защита портов, фронт и другое. Зеленский рассказал, что обсуждалось на Ставке

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Продолжается комплексная проверка работы ТЦК

Зерновой коридор, защита портов, фронт и другое. Зеленский рассказал, что обсуждалось на Ставке

BBC

Новина українською

Президент Украины собрал днем 21 июля Ставку Верховного Главнокомандующего. Продолжается системная работа по защите украинских портов и инфраструктуры зерновой инициативы. Оценивались угрозы, перспективы – докладывали командующий ВМС Неижпапа и вице-премьер Кубраков.

Главкому Залужному, командующему Неижпапе и министру Кубракову было поручено подготовить комплекс действий для продолжения работы "зернового коридора". МИД – наработать аналогичные дипломатические шаги. Также Зеленский отметил:

"Фронт. Доклады Главкома, командующих Сырского, Тарнавского. Актуальная ситуация на поле боя. Глубокий аналитический доклад всех наших разведок относительно замыслов противника на короткую и длительную перспективу. Также – снабжение, логистика, производство. Министр Резников, командующий Гуляк, министр Камышин. Северная граница. Держим под пристальным контролем деятельность наемников в Беларуси. Доклады ГУР МО, СВР, ГПСУ".

"Также продолжается комплексная проверка работы ТЦК – военкоматов. Заслушали промежуточный отчет, до конца месяца ожидаем результатов инспекции".

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В статье: Владимир Зеленский война с россией
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