Эрдоган уверен, что "зерновую сделку" удастся продлить
Президент Турции говорит, что Путин ждет от Запада шагов по зерновому соглашени
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Российский диктатор Владимир Путин ожидает шагов от Запада по "зерновому соглашению". Западные страны должны уделить этому внимание.
"У президента РФ Владимира Путина есть ожидания от западных стран по поводу Черноморской зерновой инициативы", - сказал турецкий президент, призвав Запад сделать шаги по этому вопросу, передает "Анадолу".
Эрдоган также заявил о намерении обсуждать Черноморскую зерновую инициативу с Путиным.
"Я верю, что мы гарантируем продление гуманитарных инициатив", - сказал президент Турции.
Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИД РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.
По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".
В Минобороны России заявили, что все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики грузов военного назначения".
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.
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