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Эрдоган уверен, что "зерновую сделку" удастся продлить

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Президент Турции говорит, что Путин ждет от Запада шагов по зерновому соглашени

Эрдоган уверен, что "зерновую сделку" удастся продлить

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Российский диктатор Владимир Путин ожидает шагов от Запада по "зерновому соглашению". Западные страны должны уделить этому внимание.

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"У президента РФ Владимира Путина есть ожидания от западных стран по поводу Черноморской зерновой инициативы", - сказал турецкий президент, призвав Запад сделать шаги по этому вопросу, передает "Анадолу".

Эрдоган также заявил о намерении обсуждать Черноморскую зерновую инициативу с Путиным.

"Я верю, что мы гарантируем продление гуманитарных инициатив", - сказал президент Турции.

Напомним, 17 июля представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что "зерновое соглашение" фактически остановлено. В тот же день в МИД РФ заявили, что Черноморская инициатива прекращает функционирование с 18 июля. Россия отзывает гарантии безопасности судоходства.

По словам Пескова, РФ "немедленно вернется к "зерновому соглашению" как только договоренности, которые его касаются, будут выполнены".

В Минобороны России заявили, что все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики грузов военного назначения".

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжить "зерновую инициативу" в трехстороннем формате.

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В статье: Виктор Путин Реджеп Тайип Эрдоган война с россией
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