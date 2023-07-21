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Setanta Sports бесплатно покажет благотворительный матч Game4Ukraine

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Матч будет доступен бесплатно

Setanta Sports бесплатно покажет благотворительный матч Game4Ukraine

фото из свободных источников

Новина українською

Setanta Sports будет бесплатно транслировать благотворительный матч в поддержку Украины Game4Ukraine.

Благотворительный матч Game4Ukraine организован по инициативе президента Украины Владимира Зеленского и его фандрайзинговой платформы United 24.

Соорганизаторами события выступили послы платформы Андрей Шевченко и Александр Зинченко.

Напомним, что главная цель матча, в котором примут участие команды Андрея Шевченко и Александра Зинченко - сбор средств на восстановление Михаило-Коцюбинского лицея в Черниговской области, который 4 марта 2022 обстреляли российские войска.

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Тренером команды Зинченко стал Арсен Венгер, а Шевченко – Эмма Хейз.

К поединке примут участие многие украинские и мировые звезды.

К команде "синих" с Михаилом Мудриком и Андреем Шевченко в составе присоединятся обладатель "Золотого мяча" Фабио Каннаваро, легенды "Челси" Джанфранко Дзола и Петр Чех, многократный победитель Лиги чемпионов Кларенс Зеедорф, выдающиеся для болельщиков со Стемфорд: Макелеле, Рикардо Карвалью, Джо Коул, Майкл Эсьен, Джимми-Флойд Хассельбайнк, составящие компанию Сэмюэля Это'о, Лукки Тони, Жерару Пике и другие звезды.

В составе команды "желтых", кроме Зинченко, на поле следует ожидать экс-капитана "Динамо" и сборной Украины Олега Лужного, Евгения Коноплянку и Евгения Левченко. Им составят компанию выдающиеся для лондонского "Арсенала" игроки: легендарные вингеры Робер Пирес и вратарь Йенс Леманн, а также Джек Уилшер, Бакари Санья, Пер Мертезакер, звезды Английской Премьер-Лиги прошлых лет: Йон-Арне Риизе, Микаэль Сильвестр, Антонио Валенсия, Дэвид Джеймс, Джолеон Лескотт, Мартин Шкртел, Патрик Бергер и другие знаменитости.

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В статье: Андрей Шевченко Александр Зинченко война с россией
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Источник:
Setanta sports

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