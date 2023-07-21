В Белом доме очертили сроки поставки F-16 для ВСУ, но заявили, что только самолеты не изменят ход войны
Больше всего нашей армии необходима артиллерия, считают в США
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Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби отметил в эфире телеканала Fox News, что Украина может получить самолеты F-16 ближе к концу текущего года. Однако он считает, что истребители якобы не изменят ход войны. В первую очередь ВСУ нужна артиллерия, амуниция, ПВО и танки.
"И по всем четырем пунктам мы предоставили невероятное количество помощи и, откровенно говоря, с беспрецедентной скоростью. Это четыре вещи, которые им нужны. Если вы посмотрите на пакеты помощи, как тот, что мы объявили вчера (и будет еще один в ближайшие дни), вы увидите, что мы действительно пытаемся предоставить им это".
"По нашей оценке только F-16 не смогут внести изменения. Им действительно больше всего необходима артиллерия. И поэтому президент США принял непростое решение о передаче кассетных боеприпасов. Они выстреливают тысячи снарядов в день. Это настоящая перестрелка".
В администрации американского президента Джо Байдена подтвердили, что Силы обороны Украины уже "эффективно используют на поле боя кассетные боеприпасы". Его слова процитировало издание Reuters.
"Мы получили некоторые начальные отзывы от украинцев, и они используют их достаточно эффективно. Этот вид вооружения используется против оборонительных заграждений россиян".
Заместитель спикера Министерства обороны Сабрина Сингх заявила, что США предоставят дополнительные пакеты военной помощи Украине. Она отметила, что США настроены на долгосрочную поддержку Украины.
LIVE: @DepPentPressSec Sabrina Singh holds a news briefing at the Pentagon. https://t.co/qYyJIpMya1— Department of Defense ???????? (@DeptofDefense) July 20, 2023
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