Гроссмейстеру Иванчуку не дали разрешение на выезд для участия в Кубке Мира, на котором сыграют и "нейтральные" россияне
Ведущие гроссмейстеры написали письмо Гутцайту
фото из свободных источников
Украинскому гроссмейстеру Василию Иванчуку не дали разрешение на выезд из Украины для участия в Кубке мира в Баку.
54-летний украинец получил "уайлд-кард" на участие в этом турнире, и согласно законодательству, ему нужно получить специальное разрешение на выезд из Украины, которого он не получил.
Организаторы турнира, Федерация шахмат Азербайджана, направила официальный запрос украинской стороне, но ответа не получила.
Чтобы разрешить эту ситуацию, несколько лучших мировых шахматистов подписали открытое письмо в поддержку Иванчука на имя министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта.
Среди подписантов – Магнус Карлсен, Вишванатан Ананд, Хикару Накамура, Фабиано Каруана, Уэсли Со и Борис Гельфанд.
Турнир пройдет с 29 июля по 25 августа. В заявке на этот КМ в мужском турнире заявлено также 12 россиян, выступающих в нейтральном статусе.
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