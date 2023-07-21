Гроссмейстеру Иванчуку не дали разрешение на выезд для участия в Кубке Мира, на котором сыграют и "нейтральные" россияне

Украинскому гроссмейстеру Василию Иванчуку не дали разрешение на выезд из Украины для участия в Кубке мира в Баку.

54-летний украинец получил "уайлд-кард" на участие в этом турнире, и согласно законодательству, ему нужно получить специальное разрешение на выезд из Украины, которого он не получил.

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Организаторы турнира, Федерация шахмат Азербайджана, направила официальный запрос украинской стороне, но ответа не получила.

Чтобы разрешить эту ситуацию, несколько лучших мировых шахматистов подписали открытое письмо в поддержку Иванчука на имя министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта.

Среди подписантов – Магнус Карлсен, Вишванатан Ананд, Хикару Накамура, Фабиано Каруана, Уэсли Со и Борис Гельфанд.

Турнир пройдет с 29 июля по 25 августа. В заявке на этот КМ в мужском турнире заявлено также 12 россиян, выступающих в нейтральном статусе.