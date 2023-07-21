Российский суд на два месяца арестовал террориста Гиркина-Стрелкова
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В России суд арестовал террориста Игоря Стрелкова-Гиркина до 18 сентября. Ему предъявлены обвинения по статье об экстремизме.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Мещанский суд Москвы 21 июля по ходатайству следствия отправил под арест российского террориста Игоря Стрелкова-Гиркина.
"Избрать в отношении Гиркина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 сентября 2023 года", - огласила постановление судья Олеся Менделеева.
Как сообщалось, Стрелков был задержан в рамках уголовного дела о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ). Из материалов, оглашенных в суде, следует, что в пятницу ему было предъявлено обвинение. Согласно материалам следствия, Стрелков не признает вину и со следствием не сотрудничает
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