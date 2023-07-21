Российский суд на два месяца арестовал террориста Гиркина-Стрелкова

В России суд арестовал террориста Игоря Стрелкова-Гиркина до 18 сентября. Ему предъявлены обвинения по статье об экстремизме.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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Мещанский суд Москвы 21 июля по ходатайству следствия отправил под арест российского террориста Игоря Стрелкова-Гиркина.

"Избрать в отношении Гиркина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 сентября 2023 года", - огласила постановление судья Олеся Менделеева.

Как сообщалось, Стрелков был задержан в рамках уголовного дела о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК РФ). Из материалов, оглашенных в суде, следует, что в пятницу ему было предъявлено обвинение. Согласно материалам следствия, Стрелков не признает вину и со следствием не сотрудничает