Зеленский хочет создать в Крыму украинскую Кремниевую долину
Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров
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У президента Владимира Зеленского есть идея создать в Крыму украинскую Кремниевую долину.
Об этом рассказал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Vector.
"У президента есть идея в Крыму построить проект, похожий на Долину, — с супертехнологическим университетом, компаниями, работающими там круглогодично", — рассказал он.
Глава Минцифры в свою очередь отметил, что хотел бы, чтобы вся страна стала Кремниевой Долиной.
"Подобные ей кластеры будут появляться, если мы будем правильно формировать политику, а еще когда победим, решим вопросы безопасности и сможем инфраструктурно развиваться", — резюмировал Федоров.
Кремниевая долина – ведущий мировой центр высокотехнологичных компаний, расположенный на юго-западе штата Калифорния. Своеобразным интеллектуальным центром Долины стал Стэнфордский университет, который ежегодно принимает в свои ряды около 7000 студентов и 8000 аспирантов.
В Кремниевой долине расположены штаб-квартиры таких ведущих технологических компаний как Adobe, AMD, Apple, Cisco, Facebook, Google, Hewlett-Packard, Intel, Nvidia, Oracle, Yahoo!, Xerox.
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