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Зеленский хочет создать в Крыму украинскую Кремниевую долину

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Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров

Зеленский хочет создать в Крыму украинскую Кремниевую долину

Getty Images_

Новина українською

У президента Владимира Зеленского есть идея создать в Крыму украинскую Кремниевую долину.

Об этом рассказал вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Vector.

"У президента есть идея в Крыму построить проект, похожий на Долину, — с супертехнологическим университетом, компаниями, работающими там круглогодично", — рассказал он.

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Глава Минцифры в свою очередь отметил, что хотел бы, чтобы вся страна стала Кремниевой Долиной.

"Подобные ей кластеры будут появляться, если мы будем правильно формировать политику, а еще когда победим, решим вопросы безопасности и сможем инфраструктурно развиваться", — резюмировал Федоров.

Кремниевая долина – ведущий мировой центр высокотехнологичных компаний, расположенный на юго-западе штата Калифорния. Своеобразным интеллектуальным центром Долины стал Стэнфордский университет, который ежегодно принимает в свои ряды около 7000 студентов и 8000 аспирантов.

В Кремниевой долине расположены штаб-квартиры таких ведущих технологических компаний как Adobe, AMD, Apple, Cisco, Facebook, Google, Hewlett-Packard, Intel, Nvidia, Oracle, Yahoo!, Xerox.

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В статье: Владимир Зеленский Михаил Федоров война с россией
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Комментарии (2)
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Freemanod (Одесса)
22.07.2023 в 01:32
Може вона там і буде... Але не при його каденції, бо йому ще треба її досидіти. А він, як здається, в турборежимі летить у прірву
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+1
0
Cassid (Kiev)
22.07.2023 в 01:20
Что мешало ему построить ее например в Херсоне?
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+2
0

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