Вацко: Украинский футбол без олигархов – это истории для лохов

Украинский журналист и комментатор Виктор Вацко высказал свое мнение относительно возможности развития украинских клубов без олигархов.

"Я считаю, что построить клуб без олигархов в украинском футболе возможно. Вопрос в том, какого уровня будет этот клуб. На Патреоне собирали, но пока никто не собрал. Все наши истории: безолигархичный футбол и так далее, и тому подобное… Я считаю, что это истории для лохов.

Эти истории имели бы право на существование, если бы у нас в футболе и стране была здоровая экономика. Если бы у нас покупательная способность населения была такой, чтобы люди могли спокойно потратить 10 долларов на месячную подписку на канал, который транслирует матчи твоего чемпионата, могли пойти на футбол семьей и потратить 1000 гривен на билеты на футбол, купить детям игрушки, шарфы с эмблемой клуба, хот-доги поесть, выпить пива на трибунах...

Пока у нас этого нет. Тогда о чем мы говорим? У нас футбольная экономика мертва как таковая. Мы все можем к этому по-разному относиться, но правда жизнь такова, что пока не заходит в клуб sugar daddy с кучей бабла, до тех пор этот клуб никто не знает, до тех пор его не существует. Правильно это или нет, но это наши реалии", – сказал Вацко.