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Зеленский: Крымский мост - цель, которая должна быть нейтрализована

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Поскольку оккупанты используют его для войны

Зеленский: Крымский мост - цель, которая должна быть нейтрализована

фото из свободных источников

Новина українською

Крымский мост является целью для украинских защитников. Он должен быть нейтрализован, поскольку оккупанты используют его для войны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на Аспенском форуме по безопасности.

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Глава государства напомнил, что целью Украины является освобождение Крыма от оккупантов, поскольку это суверенная территория нашей страны и неотъемлемая часть нашего народа.

При этом, по словам Зеленского, Крымский мост - это не просто "маленькая логистическая дорога", поскольку при помощи него российские войска получают боеприпасы и милитаризируют весь полуостров.

"Для нас это вражеский объект, построенный вне закона, вне международного права и применимых норм. Поэтому это наша цель, и любая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована", - подчеркнул президент.

Напомним, ночью 17 июля на Крымском мосту прозвучала серия взрывов, в результате которых он был частично поврежден.

Позже источники СМИ в Службе безопасности Украины рассказали, что СБУ вместе с Военно-морскими силами провели атаку на мост. Удар совершили при помощи надводных дронов.

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В статье: Владимир Зеленский война с россией
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