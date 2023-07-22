Зеленский: Крымский мост - цель, которая должна быть нейтрализована
Поскольку оккупанты используют его для войны
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Крымский мост является целью для украинских защитников. Он должен быть нейтрализован, поскольку оккупанты используют его для войны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на Аспенском форуме по безопасности.
Глава государства напомнил, что целью Украины является освобождение Крыма от оккупантов, поскольку это суверенная территория нашей страны и неотъемлемая часть нашего народа.
При этом, по словам Зеленского, Крымский мост - это не просто "маленькая логистическая дорога", поскольку при помощи него российские войска получают боеприпасы и милитаризируют весь полуостров.
"Для нас это вражеский объект, построенный вне закона, вне международного права и применимых норм. Поэтому это наша цель, и любая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована", - подчеркнул президент.
Напомним, ночью 17 июля на Крымском мосту прозвучала серия взрывов, в результате которых он был частично поврежден.
Позже источники СМИ в Службе безопасности Украины рассказали, что СБУ вместе с Военно-морскими силами провели атаку на мост. Удар совершили при помощи надводных дронов.
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