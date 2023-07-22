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Минобороны: Возможности позволяют Украине загнать весь Черноморский флот РФ ближе к Туапсе, Новороссийску

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Возможности Украины на море сейчас гораздо большие, чем в начале войны

Минобороны: Возможности позволяют Украине загнать весь Черноморский флот РФ ближе к Туапсе, Новороссийску

Фото - twitter.com/Osinttechnical

Новина українською

Украина через год, после уничтожения российского крейсера "Москва", нарастила свои способности для ликвидации кораблей Черноморского флота РФ.

Об этом сказал заместитель министра обороны Владимир Гаврилов, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Гаврилов прокомментировал заявление Минобороны, что с 21 июля все суда, которые следуют в Черном море в направлении морских портов РФ и временно оккупированных Россией украинских морских портов, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".

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Гаврилов сказал, что возможности Украины сделать эти риски реальными сейчас гораздо больше, чем в начале войны, и они будут еще больше.

По его словам, имеющиеся возможности позволят Украине "загнать весь Черноморский флот ближе к Туапсе, Новороссийску и не давать им двигаться в зоне Крыма".

"Наши возможности не ограничиваются только системами типа "Нептун". Есть и другие системы. Мы гораздо сильнее в этом вопросе, чем были год назад. И продвигаемся в этом направлении все дальше", – сказал он.

Гаврилов заявил, что "чем больше война будет затягиваться, тем меньше шансов для российского Черноморского флота выжить в ближайшей перспективе" благодаря "технологическим решениям, которые у нас будут закрывать эту тему".

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В статье: война с россией
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