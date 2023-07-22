Силы обороны уничтожили еще более шести сотен оккупантов. Генштаб подытожил потери россиян
Урожайный день и на технику
Генштаб
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери российских захватчиков за минувшие сутки.
Украинские Силы обороны ликвидировали еще 640 личного состава противника. Также им удалось уничтожить 81 единицу техники оккупантов.
В целом потери российской армии с 24 февраля 2022 года выглядят следующим образом:
- личного состава – около 241 330 (+640 за прошлые сутки) человек ликвидировано,
- танков ‒ 4140 (+7) ед,
- боевых бронированных машин 8096 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 4629 (+19) ед,
- РСЗО – 693 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 448 (+8) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 310 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3944 (+11),
- крылатых ракет ‒ 1298 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 7159 (+14) ед,
- специальной техники – 691 (+5).
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Источник:Генштаб ЗСУ
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