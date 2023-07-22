Силы украинского ПВО за минувшую ночь уничтожили все Шахеды, которыми атаковала Россия

Ночью с 21 на 23 июля российские военные атаковали Украину с воздуха ударными дронами Shahed-136/131.

В общей сложности они запустили пять единиц БпЛА такого типа с юго-восточного направления. Украинские силы ПВО уничтожили все.

Также за прошедшие сутки украинские защитники сбили девять разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.

Кроме этого известно, что за текущие и минувшие сутки авиация Воздушных Сил нанесла более 25 групповых авиационных ударов по российским оккупантам.