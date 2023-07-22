Украинские шпажистки не стартовали в личном разряде на чемпионате мира
Надежда была до последнего
armyinform.com.ua
Женская сборная Украины по фехтованию на шпаге не выступит в личном разряде на стартовавшем сегодня в Милане чемпионате мира 2023.
Наша команда планировала выступить во всех шести программах, заявив свое представительство, однако утром 22 июля имена наших спортсменок исчезли из стартовых протоколов.
Причиной тому стало участие так называемых "нейтральных" представителей из россии и беларуси.
Влада Харькова, Джоан Фейби Бежура, Инна Бровко и Дарья Варфоломеева будут стартовать в командном разряде, где представители вышеупомянутых стран-агрессоров не выступят.
В мужской сабле украинское представительство сохранится в индивидуальных соревнованиях, так как "нейтральных" спортсменов там не будет.
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