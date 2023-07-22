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Зинченко – на пресс-конференции в США: F16 нам нужны, чтобы вернуть нашу землю и наши территории

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Также выразил поддержку Штатам

Зинченко – на пресс-конференции в США: F16 нам нужны, чтобы вернуть нашу землю и наши территории

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок национальной сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко посетил пресс-конференцию перед товарищеским матчем против "Манчестер Юнайтед". В частности, его спросили о благотворительном матче Game4Ukraine.

“Очень важно проводить подобные мероприятия. Конечно, мне стыдно просить вас сделать пожертвования. Не говорю этого и не прошу этого. Некоторые могут это сделать. Некоторые, может быть, не могут, потому что у них много дел.

В Лондоне, просто гуляя с дочерью, вижу машины с детьми, а на днях увидел семью и их детей, возможно, из Чехии, ребенок был без рубашки. У нее была временная татуировка на плече с украинским флагом. Это заставило меня подумать: "Вау, эти ребята с нами". Для нас этот пустяк имеет большое значение, горжусь тем, что я украинец.

Некоторые люди устали от этой войны, но мы не можем сдаваться. Нам нужно бороться за нашу свободу и независимость, потому что не мог вообразить, что это может произойти в 2023 году. Место, где родился и вырос, а однажды другая страна приходит к вам, разрушает все, убивает детей и делает много страшных вещей. Чтобы добиться чего? Вот вопрос.

В этом случае я говорю с людьми с усталостью: сегодня это Украина, а завтра это может быть ваша страна. Потому нам нужно держаться вместе и бороться до конца.

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Находясь здесь, хотел бы выразить огромную благодарность США и остальному миру, которые очень помогают нам в этот трудный момент.

После вторжения это уже стало частью моей жизни. Каждый день живу со своей страной и живущими там людьми. Я и моя семья пытаемся помочь чем можем. Поскольку матч скоро состоится в Лондоне, чувствую, что моя миссия состоит в том, чтобы пытаться помочь чем могу.

Хочу, чтобы мои дети, когда вырастут, спросили меня: "Папа, что ты делал, когда на нашей Родине была эта война?" И я хочу посмотреть в глаза своей дочери и сказать: "Мы с твоей мамой пытались сделать все возможное, чтобы помочь нашей стране".

Очевидно, использую футбол, являющийся лучшим видом спорта в мире для представления нашей страны и лучшим способом привлечь всех бывших футболистов, легенд, актеров.

Чрезвычайно важно не просто собрать средства на строительство школы в Украине, а отправить сообщение остальным мира и остающимся там украинцам и борющимся за свою независимость сказать: “Смотрите, вы не одиноки. Все они с вами”.

Пользуясь этой возможностью, я должен сказать, что эти F16 нам нужны, чтобы вернуть нашу землю и наши территории. У меня есть такая миссия. Если у меня будет возможность – буду говорить об этом”, - сказал Зинченко.

Напомним, что матч Game4Ukraine с участием мировых звезд футбола и не только состоится 5 августа в Лондоне. Все вырученные средства пойдут на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области, который 4 марта 2022 пострадал от атаки российских оккупантов.

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В статье: Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Game4Ukraine
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Источник:
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Комментарии (1)
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JudgeDredd (Киев)
22.07.2023 в 13:20
Велика подяка і низький уклін Олександру, він дійсно робить дуже важливу справу.
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