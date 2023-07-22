Зинченко – на пресс-конференции в США: F16 нам нужны, чтобы вернуть нашу землю и наши территории

Игрок национальной сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко посетил пресс-конференцию перед товарищеским матчем против "Манчестер Юнайтед". В частности, его спросили о благотворительном матче Game4Ukraine.

“Очень важно проводить подобные мероприятия. Конечно, мне стыдно просить вас сделать пожертвования. Не говорю этого и не прошу этого. Некоторые могут это сделать. Некоторые, может быть, не могут, потому что у них много дел.

В Лондоне, просто гуляя с дочерью, вижу машины с детьми, а на днях увидел семью и их детей, возможно, из Чехии, ребенок был без рубашки. У нее была временная татуировка на плече с украинским флагом. Это заставило меня подумать: "Вау, эти ребята с нами". Для нас этот пустяк имеет большое значение, горжусь тем, что я украинец.

Некоторые люди устали от этой войны, но мы не можем сдаваться. Нам нужно бороться за нашу свободу и независимость, потому что не мог вообразить, что это может произойти в 2023 году. Место, где родился и вырос, а однажды другая страна приходит к вам, разрушает все, убивает детей и делает много страшных вещей. Чтобы добиться чего? Вот вопрос.

В этом случае я говорю с людьми с усталостью: сегодня это Украина, а завтра это может быть ваша страна. Потому нам нужно держаться вместе и бороться до конца.