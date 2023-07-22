У голкипера Тоттенхэма дома живут беженцы из Украины. Он называет 11-летнего парня своим младшим братом

Новичок лондонского "Тоттенхэма" Викарио Гильерме поделился с The Athletic тем, как помогает Украине. Он рассказал, что у него дома в городе Удина до сих пор живет женщина Анна с 11-летним сыном по имени Милан.

В настоящее время отец этой семьи воюет за Украину на фронте против российских захватчиков.

Гильерме рассказал, что нашел мальчику место, где он может заниматься футболом. Также помогал ему с изучением итальянского языка, используя Google Translate.

“Он – мой младший брат! Когда я вернулся в Удине домой, я провел некоторое время с ними. У них все хорошо. Милан ходит в школу, учит итальянский. Я надеюсь, что он чувствует себя хорошо, потому что в Украине из-за войны ситуация очень сложная. Поэтому мы просто пытаемся дать улыбку этим людям, и я надеюсь, что они не слишком много думают о ситуации в их стране. Когда я выхожу играть на поле, важно думать о них. Это как… сила, которую они могут вам придать. Я очень счастлив за эту семью”, - сказал Гильерме.

"Тоттенхэм" приобрел Викарио в "Эмполе" летом этого года. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро.