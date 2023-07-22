Динамо разгромило очередного соперника на сборах в Австрии в матче, продолжавшемся 120 минут

"Динамо" снова сыграло тайный спарринг на австрийском собрании. На этот раз соперником киевлян был клуб "Рудар" Веленье, представляющий Вторую лигу Словении.

Киевляне пропустили на шестой минуте, однако по ходу матча забили сопернику шесть голов. В частности, дублем отметился Александр Караваев.

В общей сложности поединок длился 120 минут: команды сыграли три тайма по 40.

"Динамо" – "Рудар" 6:1

Голы: Бражко (21), Шапаренко (37), Диалло (54), Караваев (83, 113), Рамадани (117) – Блудек (6)

Недавно "Динамо" провело еще один поединок за закрытыми дверями. Киевляне в прошлый четверг разгромили дубль "Австрии" Клагенфурт со счетом 9:0. До этого "бело синие" за пять спаррингов одержали четыре победы и одну ничью.