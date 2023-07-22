Генштаб: Авиация ВСУ за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения врага

Генеральный штаб ВСУ доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 пятьсот четырнадцатых суток широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины.

В течение суток российские оккупанты нанесли очередной удар по территории Украины, применив ударные дроны "Shahed". В результате успешной боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил все 5 ударных БпЛА были уничтожены. Кроме того, враг нанес 4 ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности, это Тимоновичи Черниговская область; Середина-Буда, Угроиды, Рясное Сумской области и Казачья Лопань, Стрелка, Терновая, Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Каменка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Надии Луганской области и Торского, Григоровки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского леса и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки противника в районе Богдановки и Ивановского Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Марково, Богдановка, Ивановское, Ступочки, Константиновка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Противник нанес авиационный удар в районе Северного Донецкой области. В то же время, осуществил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. В районе Красногоровки противник нанес авиационный удар. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Максимилиановка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Благодатного Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе южнее Новодаровки Запорожской области. Нанес авиационных ударов в районах Гуляйпольского, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихаток Запорожской области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Золотая Балка, Дудчаны, Берислав, Антоновка, Белозерка, Велетенское Херсонской области и город Херсон. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

В подразделениях российских оккупационных войск, размещенных во временно оккупированной Горловке Донецкой области, отмечено наличие граждан Узбекистана. Указанные лица прибыли в Мариуполь для проведения строительных работ. По прибытии у них изъяли паспорта и мобилизовали в состав оккупационных войск в качестве добровольцев.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также, нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 7 вражеских артиллерийских средств на огневых позициях.