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Екатерина Байндль вышла в финал турнира WTA в Будапеште

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Вторая победа за день

Екатерина Байндль вышла в финал турнира WTA в Будапеште

Фото: WTA

Новина українською

Украинская теннисистка Екатерина Байндль победила в полуфинальном матче и вышла в финал турнира WTA в Будапеште. В 1/2 она победила американку Клэр Лю.

Екатерина провела два матча сегодня. За несколько часов до полуфинального матча она победила венгерку Фанни Штолар в четвертьфинальном поединке.

Байндль в обновленном рейтинге WTA занимает 77-е место.

В финал турнира Екатерина сыграет против теннисистки из России Марии Тимофеевой, которая в последнем рейтинге WTA занимала 246-е место. Матч состоится в воскресенье, 23 июля.

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В статье: Катерина Байндл
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