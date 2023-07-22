Екатерина Байндль вышла в финал турнира WTA в Будапеште

Украинская теннисистка Екатерина Байндль победила в полуфинальном матче и вышла в финал турнира WTA в Будапеште. В 1/2 она победила американку Клэр Лю.

Екатерина провела два матча сегодня. За несколько часов до полуфинального матча она победила венгерку Фанни Штолар в четвертьфинальном поединке.

Байндль в обновленном рейтинге WTA занимает 77-е место.

В финал турнира Екатерина сыграет против теннисистки из России Марии Тимофеевой, которая в последнем рейтинге WTA занимала 246-е место. Матч состоится в воскресенье, 23 июля.